Von Volker Endres

"Ich bin Mannemer", sagte Seppl Herberger, als ihm zu seinem 80. Geburtstag im Jahr 1977 der Ehrenring seiner Heimatstadt verliehen wurde. "Ich bin Mannheimer" heißt auch die Ausstellung, die seit gestern bis zum 13. Juli im Pflanzenschauhaus des Luisenparks zu sehen ist. Zu sehen sind wichtige Stationen seines Lebens - von der Spiegelsiedlung über seine Karriere als Fußballer bis hin zum "Wunder von Bern".

Ein Teller Eisbein mit Sauerkraut und eine Flasche Bier stehen gegenüber von Herbergers geliebten Kopfballpendeln, an die sich auch Premieren-Ehrengast Horst Eckel noch lebhaft erinnerte: "Wenn man müde wurde und nicht mehr hoch genug sprang, hat es der Chef selbst vorgemacht." Mit dem Essen konnte er zunächst nichts anfangen. "Sie sind eine Erinnerung an sein Leibgericht", erklärte Kurator Marius Mrotzek, der die Ausstellung im Auftrag der Sepp-Herberger-Stiftung zusammengetragen hatte. Zumindest bis zum Jahr 1936. Da saß der spätere "Chef" gerade vor seiner Leibspeise, als er von der Niederlage der deutschen Mannschaft gegen Norwegen bei den Olympischen Spielen erfuhr. "Seither kann ich kein Eisbein mehr sehen", wird Herberger zitiert.

Weitere Zitate durchziehen die Ausstellung, zwar nicht in Stein gemeißelt, aber auf Begrenzungssteinen verewigt. "Das Tempo macht der Ball", "Ein Spiel dauert 90 Minuten" und natürlich auch "Der Ball ist rund." Der Spruch: "Man muss auch mal verlieren können", war hingegen für Eckel ungewohnt: "Den habe ich nicht so oft gehört", schmunzelte der Weltmeister von 1954.

Der Luisenpark sei ein optimaler Standort für eine Fußball-Ausstellung, erklärte Parkchef Joachim Költzsch. "Schließlich ist Fußball der Volkssport Nummer eins, wir sind der Volkspark Nummer eins." Er erhofft sich durch die Verbindung von Bewegung und Begegnung sowie im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft, die ebenfalls bis zum 13. Juli in Brasilien gespielt wird, neue Besucher im Luisenpark.

Darauf baut auch Herberger Urgroßneffe Michael Herberger. "Ich selbst liebe diesen Park und freue mich, dass alle Besucher nun auch noch diese Ausstellung geboten bekommen". Auch er bekam neue Einblicke ins Leben des berühmten Vorfahren. Das Arbeitszimmer des "Chefs" zum Beispiel, der höchstselbst am Schreibmaschinenungetüm die eingehende Post beantworte, neben sich eines seiner berühmten Notizbücher, in das die talentierten Kicker eingetragen wurden. "Ich selbst kann mich nicht mehr so stark an ihn erinnern. Ich war schließlich erst sechs Jahre alt, als er starb."

Von der Kindheit in der Spiegelsiedlung über die Stationen SV Waldhof und VfR Mannheim, ein Wechsel, den ihm viele Mannheimer lange nachtrugen, bis hin zu Tennis Borussia Berlin schaffte es Herberger als Spieler.

Ungleich größer war aber seine Bedeutung als Reichs- und später als Bundestrainer. Aus gleich acht Volksempfängern ertönt im stilisierten 50er-Jahre-Wohnzimmer die legendäre Radioreportage von Herbert Zimmermann: "Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen....."

Auch daran erinnerte sich Horst Eckel noch lebhaft: "Ich war vielleicht 20, 30 Meter hinter dem Boss und war mir in dem Moment sicher, dass er ihn reinmacht." Und eine weitere Erinnerung ist auch 60 Jahre nach dem "Wunder von Bern" in ihm noch lebendig: "Herberger hat nie einen Hehl daraus gemacht, woher er kommt, und er hat auch uns immer wieder daran erinnert, dass wir unsere Herkunft nicht vergessen sollen." Und so gilt bis heute: "Ich bin Mannemer".

Info: Die Seppl-Herberger-Ausstellung im Pflanzenschauhaus des Luisenparks ist bis 13. Juli täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.