Von Harald Berlinghof

Ganz oben rechts im Regal stehen fünf tanzende "Welde-Bierflaschen" ohne Etikett. Die warten noch auf ihre Beklebung mit den Kunstwerken des diesjährigen Welde-Publikumspreises. Immerhin 20 Jahre wird die von Weldechef Dr. Hans Spielmann ins Leben gerufene Kunstprämierung inzwischen alt. Und für diesen Anlass hat Spielmann noch einmal alle Welde-Kunstpreisträger zu einer Retrospektive in die Mannheimer Stadtgalerie eingeladen, jeweils ein aktuelles Kunstwerk auszustellen.

Bis zum Ende der Präsentation am 18. Mai können die Besucher ihren Favoriten unter den gezeigten Arbeiten auswählen und so mit einer Stimmkarte die fünf Kunstwerke bestimmen, die schließlich als Jubiläumsedition die grüne Weldeflasche zieren werden.

69 von rund 80 Preisträgern der letzten 20 Jahre sind der Einladung gefolgt und haben ein aktuelles Kunstwerk für die Wände der Mannheimer Stadtgalerie zur Verfügung gestellt. Elke Weickelt ist da, Lynn Schoene, Dietmar Brixy und Dagmar Roederer ebenfalls. Im kunterbunten Reigen der Preisträger sind durchaus klangvolle Künstlernamen der Region vertreten. Dabei reicht das Spektrum des Gezeigten von der künstlerischen Fotografie über Materialarbeiten mit bunten Gummiringen oder mit Wachs bis zu klassischem Eitempera und Öl auf Leinwand. "Wir bieten der Kunst eine Plattform und das bedingungslos", betonte Spielmann, nachdem Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz die Vernissage vor zahlreichen Besuchern eröffnet hatte. "Und ich bin tief berührt von der Qualität dieser Ausstellung", fährt er fort.

Begonnen hatte das "Unternehmung Kunst" bei der regionalen Biermarke Welde in der Mitte der 1990er Jahre. Spielmann dachte zu jener Zeit darüber nach, seiner Bierbrauerei ein neues Image zu geben. Bei der Entwicklung der tanzenden Flasche, wie sie heute in jedem Welde-Bierkasten steckt, spielte dann der Eppelheimer Bildhauer Günther Braun eine entscheidende Rolle. Die Skulptur "die Tanzende" ist bis heute in Stein gemeißelt am Straßenkreisel zur Brauerei in Plankstadt zu bewundern. Die Flasche machte Welde zur Kultmarke und war, so Spielmann, die Initialzündung zum Welde-Kunstpreis.

Anfangs richtete sich der Aufruf, Kunst für einen Wettbewerb einzureichen, praktisch an jedermann. Die Gewinner des Kunstpreises bekamen eine Bierflaschenedition, indem ihre Kunstwerke als kleine Reproduktionen in Form von Etiketten auf den Flaschen angebracht wurden. Jedem Kasten Weldebier wurde eine "Kunst-Flasche" beigegeben, die über die Jahre hin inzwischen Sammlerwert genießen.

Thomas Schirmböck, Leiter "Zephyr-Raum für Fotografie" in den Reiss-Engelhorn-Museen, erinnert sich: "Es war kalt, damals 1995 im Februar. Und die Leute brachten uns in Sackleinen eingewickelte Bilder, die an einer Art Theke abgegeben wurden. Dann wurden es von Jahr zu Jahr mehr. Irgendwann kamen da 1000 Bilder. Es ging so nicht mehr." Nach mehreren Änderungen der Regularien ist es inzwischen so, dass fünf Kunstpaten Künstler vorschlagen, die an der Ausschreibung des Kunstpreises teilnehmen können.

Erst im Herbst wird man erfahren, wer die fünf Preisträger des Jubiläums-Publikumspreises sein werden. Die Künstler erhalten dann die Gelegenheit, im Schwetzinger Kunstverein gemeinsam auszustellen.

Fi Info: Die Ausstellung ist bis zum 18. Mai in der Mannheimer Stadtgalerie im Quadrat S 4, 17 zu sehen. Unter www.welde.de ist die Retrospektive als Online-Galerie einsehbar.