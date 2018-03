Von Gerhard Bühler

Mannheim. Wer heute vor dem Hauptbahnhof steht und in die Richtung schaut, wo einst das alte Hauptpostamt mit seiner klassizistischen Fassade stand, erlebt eine Überraschung. Vom Postamt ist nichts mehr zu sehen, es ist komplett abgerissen. Der Blick schweift frei über das dahinter liegende, große ehemalige Postareal. Wo einst Hallen und Gebäude des Mannheimer Briefverteilungszentrums standen, ist nur eine Trümmerwüste geblieben.

Hintergrund Das Postareal Die Planungen von Ostermayer sehen 180 Wohnungen, ein Studentenwohnheim mit 200 Apartments sowie bis zu 100 Einheiten für betreutes Wohnen vor. Dazu 10.000 Quadratmeter Bürofläche, zwei Hotels mit insgesamt 300 Betten und eine Tiefgarage mit rund 480 Stellplätzen. Baubeginn ist im Herbst, Fertigstellung in 2019 geplant. Vergleichbares hat auch D&S vor. [+] Lesen Sie mehr Das Postareal Die Planungen von Ostermayer sehen 180 Wohnungen, ein Studentenwohnheim mit 200 Apartments sowie bis zu 100 Einheiten für betreutes Wohnen vor. Dazu 10.000 Quadratmeter Bürofläche, zwei Hotels mit insgesamt 300 Betten und eine Tiefgarage mit rund 480 Stellplätzen. Baubeginn ist im Herbst, Fertigstellung in 2019 geplant. Vergleichbares hat auch D&S vor. Für rund 140 Millionen Euro sollen 13.000 Quadratmetern Bürofläche, 168 Wohneinheiten und 40 Studentenappartements entstehen. Dazu ein Drei-Sterne-Plus-Businesshotel mit 225 Zimmern und eine Tiefgarage mit 420 Plätzen. Fertigstellung ist ebenfalls 2019 geplant. ger

[-] Weniger anzeigen

In den letzten Wochen haben hier Abrissfirmen ganze Arbeit geleistet. Das gesamte Areal mit rund 42.000 Quadratmetern Fläche ist in drei Grundstücke aufgeteilt und an Investoren verkauft. Entstehen soll ein neues Stadtquartier mit einem Mix aus hochwertigem Wohnen, Gewerbe, Hotels, Freizeitangeboten und Gastronomie. Ein 21.000 Quadratmeter großes Grundstück in der Mitte wurde hat die Wohnbau Ostermayer Gesellschaft aus Altrip erworben. Rund 15.000 Quadratmeter zum Bahnhofsplatz hin werden von der Mannheimer Unternehmensgruppe Diringer&Scheidel entwickelt.

Am Ende des Areals in Richtung Neckarauer Übergang plant zudem der Kasseler Projektentwickler BGI den Bau von zwei Hotels. Wie nun bekannt wurde, wurde das "Postquadrat"-Projekt der Firma Ostermayer bereits Ende April vom Immobilienentwickler Eyemaxx Real Estate AG aus Wien übernommen. Wie das börsennotierte Immobilienunternehmen mitteilt, soll das mit rund 160 Millionen Euro angegebene Projekt zusammen mit dem österreichischen Bank- und Immobilienexperten Johann Kowar finanziert werden. Die von Ostermayer erarbeitete Planung werde aber unverändert übernommen. "Mit dem Postquadrat in Mannheim übernehmen wir ein Projekt, dessen Planung so weit fortgeschritten ist, dass wir dieses Großbauvorhaben in vergleichsweise kurzer Zeit umsetzen können", betonte Eyemaxx- Geschäftsführer Michael Müller gegenüber der RNZ.

Wie Firmenchef Peter Ostermayer auf Nachfrage sagte, bedaure er es, das Projekt Postareal in Mannheim nicht selbst zum Abschluss bringen zu können. "Ein Projektvolumen von weit über 100 Millionen Euro bedarf finanzstarker Partner für die Umsetzung. Da ist eine Gesellschaft wie Eyemaxx, mit besten Vernetzungen europaweit, sehr gut aufgestellt", sieht Ostermayer offenbar die Grenze für sein mittelständisches Unternehmen erreicht. Auch ohne Postareal seien die Auftragsbücher prall gefüllt.

Wie Diringer & Scheidel mitteilt, hat das Unternehmen bereits einen Namen für sein Projekt. Als "Kepler-Quartier" soll es künftig den Bezug zur Kepler-Straße, die in der Schwetzingerstadt unweit des Bahnhofs liegt, herstellen.

Die Benennung nach dem Astronomen Johannes Kepler (1571 - 1630) weise ganz bewusst "auf die vielseitige Geschichte unserer Heimatstadt hin, in der neben Industrie, Kunst und Kultur eben auch die Naturwissenschaften eine große Rolle gespielt haben und noch immer spielen", beont Heinz Scheidel, geschäftsführender Gesellschafter von D&S.

In der Schwetzingerstadt befinden sich gleich mehrere, nach berühmten Astronomen wie Galilei, Kopernikus und Gauß benannte Straßen. Das Quartier steht zudem im Dialog mit der Architektur der Schwetzingerstadt: Große Bedeutung gewann die Naturwissenschaft zur Zeit der Aufklärung am Hof von Kurfürst Carl-Theodor in Mannheim. Das Planetarium kann als Reminiszenz an diese Zeit verstanden werden. Das Vorgängergebäude wurde 1927 als eines der ersten weltweit eröffnet.

Historische Bezüge soll es auch am Neubau zum Bahnhofsvorplatz geben. Vier historische Portale des alten Hauptpostamts wurden erhalten und sollen in die neuen Gebäudefassaden integriert werden. Das größte Säulenportal wird künftig den Zugang eines neuen Hotels zieren.