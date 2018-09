Von Jan Millenet

Grünflächen auf Brücken erwecken den Eindruck eines schwebenden Parks. Futuristische Häuser, teilweise quaderförmig und recht übersichtlich in der Größe, teilweise riesig und mit begrünten Dächern. Kantenförmig oder geschwungen. Futuristisch oder fast barock. Die Ideen, die über 1000 Studenten aus ganz Europa für das derzeit entstehende Glückstein-Quartier an der Grenze zum Mannheimer Stadtteil Lindenhof hatten, waren so vielfältig wie träumerisch. Aber manchmal gar nicht so realitätsfern, wie man denken könnte. Sie alle hatten bei einem Studentenwettbewerb teilgenommen, den die Firma Isover ausgeschrieben hatte. 60 Planungswerke wurden in der Lindenhöfer Lanz-Kapelle ausgestellt - die 60 besten, die jeweils von den nationalen Jurys ausgewählt wurden.

Die Ausstellung wurde am Freitag eröffnet. Einige Mannheimer waren gekommen, um sich die Gedanken der angehenden Architekten näher anzuschauen. Teil der Aufgabe war, den schon bestehenden Hanns-Glückstein-Park zu entwickeln, um eine Vernetzung des neuen Quartiers zum Stadtteil Lindenhof herzustellen. "Einige Ideen sind sehr ausufernd. Aber es kommen ja nicht gleich die Bagger", meinte Klaus Elliger, Leiter des Fachbereichs Stadtplanung der Stadt Mannheim, bei der Eröffnung lachend. Und er betonte, dass es Visionen seien, die nicht umgesetzt würden.

Wenn man sich in die Visionen eingelebt hatte, wurde deutlich, wie viel Potenzial eigentlich in den Plänen steckt. Und genau das war auch das Ziel des Wettbewerbs. Er soll, wie Elliger erklärte, Denkanstöße liefern, Inspiration für die "wirklichen" Planer, die sich nach der Ausschreibung an die Parkgestaltung des Glückstein-Quartiers machen werden. "Und die Stadt kann anhand der Visionen feststellen: Was wollen wir und was nicht", so der Stadtplaner.

Die 60 Arbeiten, die teilweise von Architekturstudenten im zweiten Semester oder von kleinen Arbeitsgruppen angefertigt wurden, kamen unter anderem aus Finnland, der Türkei, dem Baltikum, Rumänien, Russland oder Großbritannien - und mindestens genauso unterschiedliche Eindrücke hinterließen sie beim Betrachter. Während die einen fast schon monumental anmutende Bauten planten, zauberten die anderen atemberaubend leichte Gebäude mit Brücken, viel Luft und Pflanzen auf den Plan. Nur eines war verwunderlich: Deutsche hatten sich nicht beteiligt. Selbst Stadtplaner Elliger hatte dafür keine wirkliche Erklärung.

Der Gewinner des Wettbewerbs, der Slowene Mato Blatancic, orientierte sich an einer starken Konstruktionslinie, wie er selbst erklärte. Würfelförmige Häuser, die im Sommer weniger, im Winter mehr Sonne abbekommen, die perfekt in den Hanns-Glückstein-Park integriert sind und Energie sparen.