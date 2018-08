Von Gerhard Bühler

Die Flüchtlingssituation in der Stadt hat sich deutlich entspannt. Der Zugang von Flüchtlingen habe spürbar abgenommen, zurzeit gebe es noch 7200 Asylsuchende in den Landes-Erstaufnahmeeinrichungen der Stadt, berichtete Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Geschlossen werde in den nächsten Wochen auch das "Drehkreuz" am Hauptbahnhof, deutete er an.

"Rund 90 Prozent der Flüchtlinge in der Stadt sind inzwischen registriert und haben einen Gesundheitscheck absolviert", sagte Kurz. Für die Kasernengelände "Sullivan" und "Funari", bei denen die Stadt laut Kaufvertrag mit der Bundesanstalt für Immobilien am 1. April Eigentümer wird, gebe es eine Räumungszusage, informierte der Oberbürgermeister. Die derzeit noch dort lebenden 1500 Flüchtlinge sollen nicht innerhalb Mannheims umziehen, sondern auf Aufnahmeorte in ganz Baden-Württemberg verteilt werden.

Das "Drehkreuz" genannte Verteilzentrum auf dem "Postgelände" am Hauptbahnhof wird seit 1. März auf dem Areal des Busbahnhofs abgewickelt. Möglich sei dies aufgrund der geringeren Zahl ankommender Flüchtlinge, im Durschnitt waren es zuletzt noch um 100 pro Tag. Vor dem Busbahnhof diente den Flüchtlingen die benachbarte ehemalige Posthalle als Sammelpunkt vor ihrer Weiterreise in den Bussen. Die Halle wird allerdings abgerissen.

"Auch für uns ist neu, dass das Drehkreuz in Mannheim offenbar nicht weiter aufrechterhalten werden soll", nannte Kurz Aussagen des Landes, aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen umzuorganisieren. Er glaube nicht, dass nochmals ein "Drehkreuz" in die Stadt kommen werde. Das Regierungspräsidium suche bereits nach einem neuen Standort im Land. Ausdrücklich begrüßte das Stadtoberhaupt das aktuelle Urteil des Europäischen Gerichtshofs, wonach Flüchtlingen mit Bezug von Sozialleistungen eine Auflage zum Wohnort gemacht werden kann.

"Das ist ein notwendiges Steuerungsinstrument", sagte Kurz. Er fürchtete sonst einen übermäßigen Zuzug in Städte wie Mannheim. "Was passiert denn mit Flüchtlingen ohne Asyl-Anerkennung, bleiben die in Mannheim?", fragte CDU-Fraktionssprecher Carsten Südmersen. "Nach der Registrierung wird verteilt, ohne Rücksicht auf die Prognose", gab Sozialamts-Leiter Hermann Genz darauf die Antwort.

Noch immer gebe es allerdings die Tendenz, dass 20 bis 25 Prozent der Flüchtlinge "verschwinden", etwa zu Verwandten in Deutschland oder sogar nach Skandinavien weiterreisten. Allerdings hätten auch hier in jüngster Zeit die absoluten Zahlen deutlich abgenommen.