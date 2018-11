Von Harald Berlinghof

Vor wenigen Tagen hat Rainer Preusche den Vorsitz im Vorstand des Mannheimer Kunstvereins abgegeben. Zu seinem Nachfolger wurde Andreas Notz gewählt. Damit endete nach 27 Jahren die Ära Preusche im Kunstverein. Während seiner Amtszeit führte der Notar den Kunstverein finanziell in ruhigeres Fahrwasser. Die RNZ sprach mit dem Juristen, dessen Familie aus Mannheim stammt, der in Heidelberg geboren wurde, dann wieder in Mannheim zur Schule ging, aber heute in Heidelberg lebt.

> Herr Preusche, wie sind Sie denn zur Kunst gekommen. Das ist für einen Juristen ja nicht selbstverständlich.

Ich hatte in meiner Tätigkeit als Notar den Nachlass des Mannheimer Künstlers Jakob Gödelmann zu betreuen. Da kam damals nur eine Versteigerung in Frage. Auf der Suche nach einem Raum dafür habe ich 1980 Kontakt mit dem Mannheimer Kunstverein aufgenommen. Ja, und dann hat sich das eben so ergeben, dass ich in den Vorstand kam.

> 1986 haben Sie dann den Vorsitz übernommen. Was waren zu jener Zeit die größten Herausforderungen?

Das war das Geld. Viele Jahre war Schmalhans im Kunstverein Küchenmeister, insbesondere auch deshalb, weil die Stadt zwar für die kostenfreie Überlassung des Ausstellungsgebäudes sorgte, aber ansonsten nur einen bescheidenen Beitrag zu den Kosten des Kunstvereins leistete. Inzwischen bewegen wir uns auf einem auskömmlicheren Level: eine Folge der Kooperation mit der Hochschule Mannheim und der Konanzstiftung. Dem ehemaligen Rektor der Hochschule Professor Dietmar von Hoyningen-Huene und mir ist es dann gelungen, dass dem Kunstverein über die Zusammenarbeit mit der Fakultät für Gestaltung indirekt Finanzmitteln aus der Albert-und-Anneliese-Konanz-Stiftung zugute kamen. Zusammen mit der Unterstützung des Kunstvereins durch die Stadt Mannheim, das Land Baden-Württemberg und einiger Sponsoren ist der Kunstverein heute angemessener aufgestellt.

> Wie kam Ihr Entschluss, den Vorsitz abzugeben, zustande? Geschah das eher spontan aus einem bestimmten Anlass heraus oder war das länger schon geplant?

Da kam einiges zusammen. Ich werde ja bald 70 Jahre alt, hinzu kamen in jüngster Zeit auch gesundheitliche Probleme. Außerdem geht es dem Kunstverein sehr gut im Moment und es gibt mit Dr. Andreas Notz und Regina Pfriem geeignete Nachfolger. Gleichzeitig wird sich am Stil des Kunstvereins durch die Kontinuität des Geschäftsführers und künstlerischen Leiters Dr. Martin Stather ja nichts ändern. Es ist jetzt also der richtige Zeitpunkt. Man könnte auch sagen, ich hinterlasse ein wohl bestelltes Haus. Außerdem bin ich ja nicht aus der Welt, sondern immer noch über die Konanz-Stiftung dem Kunstverein und der Hochschule verbunden.

> Und was war die für Sie beeindruckendste Ausstellung während ihrer Amtszeit?

Da müsste ich nachdenken, das waren ja vermutlich weit über 200. Aber in besonderer Erinnerung ist mir die Ausstellung von Joseph Beuys in den 1980er Jahren. Das war eine ganz einzigartige Atmosphäre hier. Beeindruckend war auch ein chinesischer Künstler namens Li Hui mit seiner rot illuminierten Jeep-Installation.