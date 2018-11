Mannheim. (pol/mün) Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A 6 bei Mannheim wurden am Freitagnachmittag zwei Menschen getötet und und zwei Personen leicht verletzt. Die Autobahn musste zwischen dem Viernheimer Dreieck und der Abfahrt Mannheim-Sandhofen in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Zurzeit ist nur noch die Strecke Richtung Pfalz gesperrt - voraussichtlich bis in die späten Abenstunden, so die Polizei.

Bei dem Unfall gegen 15.35 Uhr fuhr ein 33-jährige Fahrer eines Sattelzuges auf einen Pkw auf, der auf der rechten Spur an einem Stauende wartete. Dadurch wurde der Pkw auf den davor wartenden Klein-Lkw geschoben und ein viertes Fahrzeug auf der linken Spur am Heck getroffen. Der Pkw, auf den der Sattelzug auffuhr, wurde so stark deformiert, dass beide Insassen auf der Stelle getötet wurden. Der 33-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde leicht verletzt, ebenso der 65-jährige Fahrer des Klein-Lkw. Die Sachschadenshöhe wird nach erster Einschätzung mit 40.000 Euro beziffert.





(aktualisiert: 19 Uhr, 12. Juni 2015)