Von Annegret Ries

Versuchte besonders schwere Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung wirft die Staatsanwaltschaft einem 25-Jährigen vor, der am 21. Oktober vergangenen Jahres auf der Mannheimer Maulbeerinsel eine 62-Jährige und wenig später eine 29-Jährige auf der Friesenheimer Insel überfallen hat. Der Prozess begann gestern vor der Vierten Großen Strafkammer des Landgerichts. Mitglieder einer Sicherheitsgruppe der Justiz waren eigens aus Bruchsal angereist, um den Angeklagten zu bewachen. Der hatte nämlich im Mannheimer Gefängnis ein großes Loch in die Wand seiner Zelle gebohrt, wohl um zu flüchten. Er musste Fußfesseln tragen.

"Ich hatte Angst, Todesangst, ich hatte keine Hoffnung mehr", berichtete die 29-Jährige gestern. Am Tag vor dem Überfall habe sie mit ihren Freundinnen über die Ermordung der litauischen Studentin Gabriele Z. gesprochen und habe gedacht, ihr passiere jetzt das Gleiche. Sehr detailliert schilderte die Frau, dass ihr bei einem Spaziergang mit ihrem Hund ein Fahrradfahrer begegnet sei, angehalten und sie angestarrt habe. "Ich habe dabei an nichts Böses gedacht", so die 29-Jährige. Plötzlich sei der Mann hinter ihr gewesen, sei immer schneller geworden, "als ich mich umdrehen wollte, wurde ich von hinten gepackt und mein Hals zugedrückt", erzählte die 29-Jährige. Als sie unter Schluchzen schilderte, was sie in den folgenden zehn Minuten erlebte, war es still im Saal.

"Erst war ich vollkommen starr, weil ich das nicht fassen konnte", berichtete die 29-Jährige. Dann sei sie wütend geworden und habe sich mit aller Kraft gewehrt. "Er hat mich immer wieder gepackt und mit voller Kraft zu Boden geschmissen", erzählte die 29-Jährige. Auch habe der Angeklagte sie mehrfach gewürgt, ihr einmal in den Intimbereich gegriffen und dabei erregt gestöhnt, sie an den Haaren gezogen. Der Hund der 29-Jährigen hatte anscheinend erst nicht verstanden, dass seine Besitzerin in Gefahr ist, erst nach längerer Zeit ist er dann immer wieder an dem Angreifer hochgesprungen.

Die Überfälle seien "spontane Aktionen" gewesen, behauptete der Angeklagte. "Es war nicht mein Ziel die Frauen zu vergewaltigen", so der Angeklagte gestern vor Gericht. Er habe nur Geld erbeuten wollen.