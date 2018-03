Im nächsten Jahr will die 'Initiative 13ha Freiheit' ihre Wohnungen in der Turley-Kaserne schon beziehen. Foto: vaf

Von Jan Millenet

Zurzeit sind die Mannheimer Turley Barracks noch recht verlassen. Die amerikanischen Soldaten sind weg und damit auch die Bewohner, die die rund 13 Hektar große Fläche belebt hatten. Doch einsam und trostlos soll das ehemalige Kasernengelände im Stadtteil Neckarstadt-Ost nicht bleiben. Ganz im Gegenteil. Wohnungen sollen entstehen, Menschen dort wieder einen neuen Lebensmittelpunkt finden. Vorne mit dabei, wenn es um die Nutzung der freien Flächen und Gebäude geht, ist das Wohnprojekt 472 des Vereins "13haFreiheit". Und dahinter verbirgt sich etwas ganz Besonderes.

Die Zahl 472 steht für das Gebäude 472, die Wunschimmobilie des Vereins. Das denkmalgeschützte Haus soll auf einer Gesamtfläche von etwa 3000 Quadratmetern in Zukunft Platz für rund 30 Wohnparteien bieten, die dort selbst organisiert leben. Im Gegensatz zu üblichen Wohnkomplexen dieser Größe, liegt das Ziel darin, dass die Mieter kein anonymes Dasein fristen, sondern sich gegenseitig unterstützen, sich kennen, gemeinsam feiern - sich auf sozialer Ebene nahe stehen. Familien, Senioren, junge Menschen, Ausländer, Studenten, Künstler.

Jeder ist willkommen, eine respektvolle, solidarische Gemeinschaft zu bilden, ohne dabei in die Struktur einer "Hippie-Kommune" zu gleiten. "Jeder hat seine eigene Wohnung, seine Privatsphäre. Doch man soll nicht einfach nur aneinander vorbeileben", erklärt Juliane von Bieberstein, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit des Projekts kümmert. Jeder solle sich nach seinen eigenen Möglichkeiten in die Gemeinschaft einbringen. Senioren könnten beispielsweise bei Bedarf und Interesse als Babysitter einspringen.

Geplant sind laut von Bieberstein unter anderem Gemeinschaftsräume und -balkons, eine Gemeinschaftsküche oder ein Partyraum. Orte für Spiel, Spaß und Freizeit, Hobbys und Kultur, Kinder und Erwachsene. Um Familien und Senioren das Leben zu erleichtern, soll das Gebäude weitgehend barrierefrei gestaltet werden. Die angestrebten Preise liegen bei 6,50 bis sieben Euro für den Quadratmeter, die Wohnungsgrößen pendeln zwischen ein bis fünf Zimmern. Ein Traum, der zu schön klingt, um wahr zu werden? Laut Juliane von Bieberstein, die sich selbst schon eine Wohnung reserviert hat, sei dies nicht der Fall. "Insgesamt haben sich schon zehn Interessenten Wohnungen vormerken lassen."

Der Projektumfang liegt bei etwa 4,5 Millionen Euro für Kauf und Umbau. Dafür benötigt der Verein Direktkredite - Kredite von Privatpersonen also und nicht von Banken. Damit sollen moderate Mieten ermöglicht werden, die nicht durch Bankkreditzinsen in die Höhe getrieben werden. Projektunterstützer legen dabei Geld bei der eigens gegründeten Hausbesitz-GmbH an, mit einem Kreditvertrag, der die Höhe, Verzinsung, Kündigungsfrist und Laufzeit klar regelt.

Die Mieter sind in einem Hausverein organisiert, der alles regelt, was die Immobilie betrifft. Er besitzt 51 Prozent der erwähnten Hausbesitz-GmbH. Um die Dauerhaftigkeit des Projekts zu gewährleisten sowie Unterstützung und Beratung zu geben, kommt die Mietshäuser-Sydikat-GmbH mit ins Spiel, die als zweite Gesellschafterin 49 Prozent der Hausbesitz-GmbH innehat und die schon seit über 20 Jahren Erfahrungen mit rund 60 Hausprojekten deutschlandweit aufweist. Auch sie hat beispielsweise in Sachen Hausverkauf ein Vetorecht und trägt die Hälfte des GmbH-Kapitals. "Auch die Stadt Mannheim, die das Gelände gekauft hat, unterstützt uns", so von Bieberstein. Diese habe das Gebäude 472 für das Projekt reserviert.

Info: Am 8. Dezember (13 bis 16 Uhr) lädt die Initiative auf das Turley-Gelände ein. www.13hafreiheit.de