hab. Klar, dass der Wasserturm da nicht fehlen darf. Auch nicht das Nationaltheater oder der Luisenpark. Dabei handelt es sich um "Mannheimer Orte", die in der Quadratestadt jedes Kind kennt. Aber in dem neu aufgelegten Büchlein "111 Orte in Mannheim, die man gesehen haben muss" gibt es auch ganz andere Dinge zu entdecken. Dinge und Orte, die kaum einer kennt, oder von denen sogar geborene Mannheimer noch nichts gehört haben.

Der Einstieg in die Mannheimer "Unterwelt" der Abwasserkanäle ist solch ein Ort oder das Panoptikum (Wachsfigurenkabinett) im Stadthaus. Wer weiß schon, dass die Böckstraße im Stadtteil Jungbusch nach einem echten "Schiller-Räuber" benannt ist. Johann Michael Böck spielte bei der Uraufführung von Schillers Theaterstück die Hauptrolle.

Nina Pfister, gebürtige Mannheimerin, war ein Jahr lang in der Quadratestadt unterwegs, um die bedeutenden Orte dieser Stadt, aber auch die vergessenen, witzigen und seltsamen Orte dieser Stadt aufzusuchen. "Am Ende hatte ich etwa 300 Orte aufgesammelt, die in Frage kamen. Letztlich musste eine Auswahl getroffen werden. Denn nur 111 Orte sind in der Buchreihe erlaubt", sagt sie. Es ist eine rein subjektive Auswahl, wie sie gesteht, aber durchaus repräsentativ. Historische Gebäude, Naturareale im Stadtraum, ausgefallene Shops und auch Personen, deren Namen mit einem bestimmten Ort in Mannheim verbunden sind, sollten in dem 230-seitigen Buch ihren Platz finden.

1897 entstand die alte Werkssiedlung von Bopp & Reuther, die heute unter Denkmalschutz steht. Nina Pfister war da. Das Grab von Carl Sand liegt auf dem jüdischen Friedhof. Nina Pfister hat sich an das Grab des Mörders von August von Kotzebue erinnert und es in ihre 111 Orte aufgenommen. Auch Straßenheim, Mannheims kleinster Vorort mit dem ältesten Sakralbau ist in dem Band aufgeführt, oder das Wasserwerk Käfertal.

Es ist der 89. Band in der Reihe mit 111 Orten, die seit 2008 im Emons-Verlag erscheint. Die Kurpfalz ist bereits mit 111 Orten in einem Band gewürdigt, die Stadt Heidelberg ist gerade in Arbeit, wie Britta Schmitz vom Emons-Verlag ausführt. Begonnen wurde die Reihe mit der Stadt Köln, inzwischen hat man auch internationale Städte und Regionen mit jeweils 111 Orten herausgebracht, darunter Paris, Wien oder auch Mallorca.

Das Buch ist streng alphabetisch geordnet. Eine Seite Text steht einem Foto des jeweiligen Ortes gegenüber. Es gibt keine Hierarchie der Orte untereinander, alles ist gleich gewichtet. Der Nutzer soll sich selbst seinen Weg durch die Stadt suchen. In einem Kartenanhang sind die Orte im Stadtgebiet Mannheims eingezeichnet.

Info: 111 Orte in Mannheim, die man gelesen haben muss. Erschienen im Emons-Verlag. Von Nina Pfister. ISBN 978-3-95451-224-9, 14,95 Euro.