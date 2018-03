Individualreisen, also Reisen in kleineren Gruppen, liegen ebenfalls im Trend. Foto: vaf

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Kreuzfahrten werden seit einigen Jahren immer beliebter, auch weil sie längst nicht mehr nur für Reisende mit großem Geldbeutel erschwinglich sind. Die Gründe für den Kreuzfahrt-Boom liegen für Helmut Müller vom Reisebüro KöniglichfairReisen in Edingen-Neckarhausen auf der Hand: "Man besucht viele Ziele und kann den Service an Bord genießen, das Schiff ist wie ein komfortables Hotel. Für manche Gäste ist mittlerweile das Schiff das Ziel, nicht mehr die Reise." Besonders begehrt seien Kreuzfahrten in der Karibik oder durchs Mittelmeer, erzählt Müller an seinem Stand auf dem Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz. Bis Sonntag kamen rund 11.000 Menschen in die Maimarkthalle.

Ein weiterer Trend, der auf dem Reisemarkt auszumachen ist, sind Individualreisen in kleinen Gruppen. Den Reisenden geht es darum, ein möglichst authentisches Erlebnis zu haben. Das Reiseunternehmen Taruk hat sich genau darauf spezialisiert und bietet Rundreisen in Südamerika, Asien, Australien und vor allem Afrika an. Auf maximal zwölf Teilnehmer sind die Reisen beschränkt. "Die Reiseleiter und -organisatoren sind immer Personen, die aus dem Land stammen oder es ausführlich bereist haben", erklärt Christine Von Koenen. Sie kommt aus Namibia und organisiert sämtliche Taruk-Reisen in das Land.

Namibia ist eines der Länder in Afrika mit den besten touristischen Strukturen. Für Reisende, die ein außergewöhnliches Ziel suchen, schlägt die Afrika-Expertin einen Trip nach Sambia oder Malawi vor. "Dort kann man noch das ursprüngliche Afrika kennenlernen", betont sie, und ihr Kollege Uwe Fischer fügt hinzu: "Mich haben vor allem die Warmherzigkeit der Menschen und die wunderbare Tierwelt fasziniert."

Partnerregion des diesjährigen Reisemarkts war das Vallée de la Dordogne im Südwesten Frankreichs. Das Tal ist Unesco-Weltkulturerbe. "Die Landschaft ist wunderschön, man kann Wandern, Kanufahren, Klettern, Ballonfahren oder Höhlen erkunden", schwärmt Silke Thies, deren Mann aus der Dordogne stammt. Gemeinsam betreiben sie mehrere Ferienhäuser. "90 Prozent unserer Gäste kommen aus Deutschland." Auch für Geschichtsinteressierte hat die Region viel zu bieten: Es gibt Burgen, Schlösser und mittelalterliche Dörfer. Genießer können den Trüffelmarkt von Lalbenque, eine der vielen Nussmühlen oder eine Ziegenkäserei in Rocamadour besuchen.

Während es die einen in die weite Welt hinauszieht, machen andere lieber Urlaub in der Region. Besonders groß war das Angebot der Reisemesse an heimischen Zielen. So waren die Südpfalz, das Pfälzer Bergland als weiterer Partner des Reisemarkts sowie Schwetzingen und Mannheim mit Messeständen präsent. Diese Konzentration auf Ziele der nahen Umgebung monierte eine Besucherin aus Mannheim: "Um Infos über meine Heimatregion zu bekommen, muss ich doch keine Reisemesse besuchen." Andere Besucher hätten sich mehr Reisen nach Europa gewünscht.

Seit dem Start der Messe ist der Schwarzwald ein treuer Partner. Diesmal lag der Schwerpunkt auf Genussreisen in der Nationalparkregion Schwarzwald, die sich über die Landkreise Rastatt, Freudenstadt und Ortenau erstreckt. Tagsüber wandern oder mit dem Mountainbike fahren, abends speisen im Sternerestaurant lautet das Motto. Auch zahlreiche Genusswanderwege wie der Himmelssteig wurden vorgestellt. Das Schwarzwalddorf mit seinem gastronomischen Angebot fehlte allerdings und wurde von einigen Gästen vermisst. "Der Betreiber hat und aus persönlichen Gründen abgesagt", erklärte Jana Niemann vom Veranstalter Fleet Events: "Deshalb haben wir das gastronomische Konzept verändert und Foodtrucks integriert." Diese servierten unter anderem Thaicurry oder frische Sandwiches. Dies sei von den Besuchern gut angenommen worden.

Etwa 3000 Besucher weniger waren es als im vergangenen Jahr, was laut Pressesprecherin Kira Hinterfeld auch am schlechten Wetter mit Eis und Schnee gelegen habe. Besonders wenige Besucher fanden den Weg zum erstmals stattfindenden Traumpfade-Festival - schade, denn die Diashows über Kuba, Kambodscha oder Island boten spannende Reiseberichte von Fotografen oder erfahrenen Globetrottern. Veranstalter Nikolaus Spitzer ließ sich nicht entmutigen: "Ein Festival dieser Art braucht ein paar Jahre, um sich zu etablieren, das hat die Erfahrung auf anderen Reisemessen gezeigt."