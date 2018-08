Von Peter Wiest

Mannheim. Von der Stimmung her kann es bei der Eröffnung im Jahr 1927 nicht besser gewesen ein: Es war eine rauschende Ball- und Konzertnacht, mit der das Capitol am vergangenen Samstag seinen 90. Geburtstag feierte. Unterhalten wurden die Gäste mit Comedy und Musik - eine Mischung, die sich für das Capitol in den vergangenen Jahren sehr bewährt hat.

Der eigentlichen Feier vorgeschaltet war, ganz wie es sich gehört bei solch einem Anlass, ein Festakt - der allerdings ebenfalls recht locker daher kam. Was das Geburtstagshaus in all der hinter ihm liegenden Zeit ausgezeichnet hat, waren "90 Jahre Leidenschaft". Die gleichnamige Dokumentation, die das Rhein-Neckar-Fernsehen zum Geburtstag gedreht hatte, zeigte die bewegte Geschichte des Capitols: die Eröffnung als Kinopalast am 30. Dezember 1927, die schwere Zeit während und nach dem Zweiten Weltkrieg, die 1990er Jahre mit der Schließung und die Wiedereröffnung vor 20 Jahren als Konzert- und Veranstaltungshaus.

Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle, ließ die Geschichte verbal Revue passieren - und unterstrich dabei immer wieder den Stellenwert des Capitols für das kulturelle Leben in Mannheim und der Region. Die Gründung der Capitol Betriebs GmbH sei der richtige Weg gewesen. Die Idee, dem Haus mit einer Mischung aus Konzerten, Comedy, Musical und gesellschaftlichen Veranstaltungen neues Leben einzuhauchen, sei goldrichtig gewesen - wobei von Anfang an klar gewesen sei, dass das Kindertheater im Casablanca fester Bestandteil dieses Konzepts sein sollte.

Ebenso klar sei gewesen, dass eigene Musiktheater- und Musical-Produktionen das Besondere ausmachen sollte. "Künstler treten in anderen Häusern auch auf", betonte Riehle, "aber nur im Capitol gibt es ein eigenes Ensemble, eigene Musiker und mit Georg Veit und Corinne Kraußer ein eigenes erstes Kreativteam, mit dem ich als Produzent noch heute zusammenarbeiten darf."

Hartnäckigkeit und der Glaube daran, dass neben der hochsubventionierten Kultur noch Platz sein müsse für das, was das Capitol-Team und viele Besucher als Kultur empfänden, hätten schließlich zu dem geführt, was man heute als Erfolgskonzept präsentieren könne: ein unabhängiges und finanziell von der öffentlichen Hand nicht gefördertes Live- und Eventhaus mit mehr als 130.000 Besuchern und rund 400 Veranstaltungen im Jahr.

Auch für ihn sei das Haus längst ein Stück Mannheimer Kulturgeschichte, sagte Erster Bürgermeister Christian Specht in seiner Glückwunschansprache: "Das Capitol ist Kult". Der Titel "Unesco City of Music" sei für die Stadt ohne das Capitol nicht vorstellbar - darüber hinaus sei es auch von immenser Bedeutung für die gesamte Kulturszene in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Bis weit nach Mitternacht wurde ausgiebig gefeiert: Mit einem abwechslungsreichen Programm sowohl auf der Hauptbühne als auch im Casino. Ein Höhepunkt war der Auftritt der Capitol Allstars mit Rino Galiano und Band, die - passend zum 90. Geburtstag - als Miss Sophie das Publikum begeisterten; zudem gab es etliche andere Darbietungen, die allesamt zeigten, welch breites und niveauvolles Spektrum das Haus bietet. Nicht nur für Thorsten Riehle war das Geburtstagsfest am Ende so "ein guter Abschluss eines aufregenden Jahres, an dessen Beginn die Kulturstiftung Capitol das Haus kaufen konnte", wie er strahlend sagte.