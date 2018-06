Mannheim. (env) In 100 Jahren vom weltweit ersten dieselbetriebenen Traktor zum 670 PS starken Meister aller Klassen - mit einer großen Traktorenparade aus 35 landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen vom Werksstandort im Mannheimer Stadtteil Lindenhof bis zur Showbühne am Wasserturm feierte John Deere das große Jubiläum.

"Der Heiner ist noch nie so oft fotografiert worden wie heute", bemerkte John-Deere-Mitarbeiterin Verena Hensler lachend. "Heiner" heißt in seinem Berufsleben Heiner Ehmer und leitet das John-Deere-Showforum auf dem Werksgelände. Bei der Parade saß er am Steuer des größten PS-Ungetüms, des 9620 RX - einem Raupen-Traktor.

Dessen Antriebsbänder erheben sich gut 1,80 Meter über den Boden, und er bringt - so besagt es die Typenbezeichnung nach der ersten Ziffer, die für die Baureihe steht - stolze 620 Pferdestärken auf die Straße. Ein Hingucker nicht nur für die jungen Zuschauer am Wasserturm, die gar nicht genug von dem Kraftprotz bekommen konnten.

Etwa 25.000 Besucher waren beim Tag der offenen Tür auf dem Werksgelände zu Gast, erhielten einen Einblick in die Arbeitsschritte vom ersten Entwurf bis zum fertigen Traktor. Weit über 1,5 Millionen Schlepper der Baureihe Sechs sind seither in Mannheim vom Band gelaufen. Der Millionste aus dem Jahr 1995 erhielt als besonderes Kennzeichen seine grün-gelbe Lackierung in Metallic-Ausführung und rollte bei der Parade am Wasserturm mit. "Der 1,5-Millionste kam im Jahr 2008", bilanzierte Lange.

Mehrere hundert Schaulustige säumten dann die Augustaanlage und bestaunten die tuckernden Dieselmotoren. "Unser Sohn hat sich schon den ganzen Tag darauf gefreut, seit wir ihm erzählt haben, dass wir heute Schlepper gucken", erklärte Stefan Neyss. Und wie zum Beweis krähte der fünfjährige Jonas los: "Traktor!", als die ersten Fahrzeuge auf die Augustaanlage einbogen.

Ein Gefühl, dass sich auch John-Deere-Europa-Chef Markwart von Pentz nicht entgehen lassen wollte. Und nachdem der 9620 RX schon besetzt war, entschied sich der Firmenchef für ein kleineres Modell und fuhr ein Fahrzeug seiner Jugend aus der Baureihe 4230. Überhaupt erfreuten sich auch die kleineren und älteren Schlepper größter Beliebtheit.

Das bekam Carsten Bernhardt aus Ellerstadt hautnah mit. "Der kleine Gigant" nennt sich sein 5055 E Dreizylindermodell. Und der Name hält, was er verspricht: "Man fühlt sich gigantisch", so der Mitarbeiter der Fischer Landmaschinen GmbH.

Vor der Bühne erfuhren die Besucher die Vorzüge der Landmaschinen. "Die sind langsamer als ein Lkw, aber dafür wendiger, haben mehr Zug und man hat von oben natürlich einen besseren Überblick", erklärte Hans-Peter Renner aus Viernheim.