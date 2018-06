Mannheim. (pol/mare) Angetrunken, Unfall gebaut, abgehauen, aber von Zeugen verfolgt und schließlich geschnappt: Innerhalb von nur einer Stunde hat sich in Mannheim am Sonntagabend ein ähnliches Unfallszenario abgespielt. Das berichtet die Polizei am Montag.

Nummer 1: Um 22.30 Uhr kam es auf der Bundesstraße B44 zunächst zu einem Unfall zweier Pkw. Der unfallverursachende Mercedes-Fahrer bog von Lampertheim kommend nach links in die Kirschgartshäuser Straße ab. Hierbei missachtete der 58-Jährige die Vorfahrt einer 43-jährigen Seat-Fahrerin, die in Richtung Lampertheim fuhr.

Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Mercedes-Fahrer in Richtung Mannheim-Scharhof. Ein Zeuge verständigte die Polizei und verfolgte den Flüchtigen, welcher schließlich an seiner Wohnanschrift durch die Beamten festgenommen werden konnte.

Ein Alkoholtest ergab 1,66 Promille beim Beschuldigten, der jetzt seinen Führerschein abgeben musste. Verletzt wurde bei dem Unfall, mit rund 8000 Euro Gesamtschaden, niemand.

Nummer 2: Gegen 23.30 Uhr überquerte dann ein 29-jähriger Ford-Fahrer aus der Elfenstraße kommend die Mittelstraße. Hier wollte er sein Auto wenden und stieß dabei gegen einen geparkten VW Golf. Anschließend beschleunigte der Unfallverursacher seinen Pkw so stark, dass seine Reifen durchdrehten und er die Kontrolle verlor.

Dabei stieß er dann gegen einen Audi und flüchtete in Richtung Ludwig-Jolly-Straße. Auf der Flucht kam es dann zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem Hyundai, was zur Folge hatte, dass der Ford-Fahrer nicht weiterfahren konnte. Durch einen zeugen wurde die Polizei verständigt.

Noch während der Unfallaufnahme flüchtete der betrunkene Beschuldigte zu Fuß von der Unfallstelle - seine Personalien hatten die Beamten aber bereits in Erfahrung gebracht. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, ist der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.