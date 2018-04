Mannheim. (pol/rl) Von zwei Männern überfallen und vergewaltigt wurde eine 28-Jährige am Montag, 25. September. Die Frau war gegen 0.05 Uhr zu Fuß in der Dammstraße unterwegs. In Höhe der Lutherkirche wurde sie plötzlich von zwei jungen Männern bedrängt.

Als sie sich in Richtung der Neckarwiese zurückzog, folgten ihr die Täter und drängten sie in Richtung der Jungbuschbrücke. Hier hielt sie dann einer der Männer fest, der andere vergewaltigte sie. Unvermittelt ließen die beiden Männer von der Frau wieder ab und flüchteten. Eventuell wurden sie gestört.

Die beiden Männer sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und eine normale Statur haben. Der eine ist etwa 1,80 Meter groß, der andere etwas kleiner. Beide Männer hatten eine helle Hautfarbe, einer war blond, der andere hatte dunkle Haare. Nach bisherigem Kenntnisstand sprachen die Männer Deutsch miteinander.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, melden sich unter der 0621/174-5555 bei der Polizei.