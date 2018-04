Mannheim-Neckarau. (pol/rl) Seit Dienstagvormittag vermisst wird ein 82-jähriger Mann. Zuletzt gesehen wurde der demente Mann im Stadtteil Neckarau gegen 10.15 Uhr, wo er zu Besuch war. Die Polizei vermutet, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. An der bisherigen Suche waren unter anderem ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund beteiligt.

Parallel zur Polizei suchte auch die Familie per Facebook nach dem Vermissten. Im Laufe des Mittwochvormittags erhielt die Tochter einen Hinweis aus dem Sozialen Netzwerz, wonach ihr Vater in der Neckarstadt-Ost gesehen worden sei. Sofort machte sie sich auf den Weg und stieß in der Langen Rötterstraße tatsächlich auf den Gesuchten. Er soll sich bei guter Gesundheit befinden.