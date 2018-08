Mannheim. (pol/vs) Eine 71-jährige Fahrradfahrerin erlitt bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Feudenheim schwere Verletzungen. Die Frau fuhr gegen 16 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Hauptstraße in Richtung Wallstadter Straße.

Als eine 68-Jährige, die gerade mit ihrem VW Golf am Fahrbahnrand eingeparkt hatte, unachtsam die Fahrzeugtür öffnete, musste die Fahrradfahrerin ausweichen. Die 71-Jährige kam dabei zu Fall und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.