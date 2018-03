Mannheim. (pol/mare) Während sich viele Menschen beim Wintereinbruch am Sonntag nach drinnen verzogen haben, ging die Polizei raus ins Schneegestöber. In der Mannheimer Innenstadt wurde aufgrund der Witterung eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Und zu beanstanden gab es einiges: Bei 50 kontrollierten Autos gab es an 26 etwas auszusetzen.

Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt überprüften von 16 Uhr bis 18 Uhr an einer Kontrollstelle in der Bismarckstraße insgesamt 50 Autos bezüglich der Fahrzeugausstattung, aber auch hinsichtlich der Pflichten von Autohaltern bei Winterwetter.

Dabei wurden zwei Autofahrer festgestellt, die keine Winterreifen montiert hatten. Zwei Autofahrer hatten nicht die erforderlichen Fahrerlaubnisse mitgeführt. Zwei Taxi-Fahrer mussten beanstandet werden, da ihre Fahrzeuge nicht mit der vorgeschriebenen Ausstattung ausgerüstet waren.

20 Autofahrer durften ihre Fahrt erst fortsetzen, nachdem sie die Scheiben, Scheinwerfer und Kennzeichen ihrer Fahrzeuge vom Schnee befreit hatten.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.