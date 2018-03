Mannheim. (pol/gun) Bei einem Arbeitsunfall am Montagvormittag im Stadtteil Wohlgelegen wurde ein Arbeiter schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann war kurz nach zehn Uhr auf einem Firmengelände in der Christian-Friedrich-Schwan-Straße vom einem Lastwagen auf einen Anhänger gestürzt. Dabei zog er sich Verletzungen am Kopf und am Rücken zu.

Ein Rettungshubschrauber flog den Arbeiter in ein Krankenhaus. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen keine Informationen vor, nach ersten Erkenntnissen besteht jedoch keine Lebensgefahr.