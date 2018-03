Mannheim. (pol/mare) Ein umgesenster Baum, ein Flüchtiger, ein "geständiger" Fahrer, der aber gar nicht gefahren ist, eine bedrohte Tiefgarageneinfahrt - ein Unfall am Sonntagabend in Rheinau ist zum Kuriosum geworden.

Aber der Reihe nach: Ein Unbekannter war gegen 19.30 Uhr mit seinem VW Sharan in der Rohrhofer Straße in Richtung Brühl-Rohrhof unterwegs. In Höhe einer Tiefgaragenausfahrt zwischen zwei Wohnblocks geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Baum geriet in Schläglage und wurde teilweise entwurzelt.

Der Fahrer des VWs flüchtete unter zu Fuß von der Unfallstelle. Er ließ sein Auto mit laufendem Motor stehen. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei.

Noch während der Unfallaufnahme erschien ein Mann an der Unfallstelle und beobachtete die Maßnahmen der Polizeibeamten. Dann näherte sich dem Auto und blickte ins Innere.

Er gab sich schließlich als Fahrer zu erkennen; vermutlich, um den tatsächlichen Unfallverursacher zu decken. Doch gefahren isst er nicht - im weiteren Verlauf der Ermittlungen vor Ort konnte er aufgrund der Zeugenaussagen als Unfallverursacher ausgeschlossen werden.

Das Auto war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Baum, der auf die Tiefgaragenzufahrt zu stürzen drohte, wurde durch die Feuerwehr komplett zerlegt und entsorgt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen beschrieben den Fahrer des Sharan wie folgt: etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, kurze Haare, fast Glatze, osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit dunkler Jacke und grauer Jogginghose.

Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 06 21 / 83 39 70, zu melden.