Mannheim. (pol/rl) Schwer verletzt wurden zwei Männer bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Waldhof am Dienstagnachmittag. Laut Polizeibericht war ein der 38-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki gegen 14.15 Uhr auf der Alten Frankfurter Straße in Richtung Speckweg unterwegs. An der Kreuzung mit der Carl-Reuther-Straße missachtete der Mann die Vorfahrt eines 39-jährigen Radfahrers, der auf dem linken Radweg der Alten Frankfurter Straße fuhr. Beide stürzten auf die Fahrbahn und wurden dabei schwer verletzt.

Der Motorradfahrer wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, der Radfahrer erlitt eine Unterarmbruch und eine Kopfplatzwunde. Gegen den Motorradfahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, gegen den Radfahrer, weil er verbotswidrig auf dem linken Radweg unterwegs war.