Mannheim. (pol/mare) Am Montagnachmittag ereignete sich um 16 Uhr in der Suebenheimer Allee bei einer Probefahrt ein Verkehrsunfall, bei welchem der Sozius eines Motorradfahrers verletzt wurde. Das berichtet die Polizei.

Ein 57-Jähriger fuhr demnach mit einem Motorrad der Marke Honda auf dem Holzweg und bog nach links auf die Suebenheimer Allee ab.

Wahrscheinlich aufgrund eines Bedienungsfehlers verlor das Vorderrad kurzzeitig die Bodenhaftung, wodurch das Motorrad ins Schlingern geriet und sich seitlich überschlug. Der Fahrer und dessen 27-jähriger Sozius stürzten auf die Straße.

Das Motorrad stieß nach 20 Metern Fahrt auf der Gegenfahrbahn gegen den entgegenkommenden Lieferwagen eines 47-Jährigen. Der Sozius wurde durch den Sturz leicht verletzt und kam gemeinsam mit dem 57-Jährigen zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad sowie am Lieferwagen entstanden insgesamt 5000 Euro Sachschaden.