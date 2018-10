Mannheim. (pol/van) Zu einem Unfall, bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde, ist es am Donnerstag gegen 13.25 Uhr im Stadtteil Neckarstadt gekommen. Das berichtet die Polizei.

Offenbar war ein Lkw am Unfall beteiligt. In Höhe der Hausnummer 117 in der Käfertaler Straße soll die Kradfahrerin aus noch unklarer Ursache zu Fall gekommen sein. Dabei soll sie sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zugezogen haben. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.