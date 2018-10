Mannheim. (pol/van) Zu einem Unfall, bei dem eine 17-jährige Motorradfahrerin glücklicherweise leicht verletzt wurde, ist es am Donnerstag gegen 13.25 Uhr im Stadtteil Neckarstadt gekommen. Das berichtet die Polizei.

Nach dem derzeitigen Stand der Polizei war die 17-Jährige gegen 13.30 Uhr mit ihrem Zweirad von einem Schulgelände auf die Käfertaler Straße in Richtung Innenstadt gefahren. Zur gleichen Zeit war der Fahrer eines Lkw auf der Röntgenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Er hatte die Kreuzung Röntgenstraße/Bibienastraße/Käfertaler Straße gerade passiert, als er die Spur von links nach rechts wechselte. Dabei streifte er die Bikerin, sodass sie zu Boden stürzte. Die Jugendliche zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Nach einer ambulanten Versorgung durfte sie die Klinik wieder verlassen.

Unmittelbar an der Unfallstelle befindet sich eine Ampel, die zum Zeitpunkt des Unfalls in Betrieb war. Die Beamten prüfen nun, wer Grün hatte. Hinweise gehen an die Verkehrspolizei Mannheim, Telefon 0621/174-4045.

Update: Donnerstag, 25. Oktober 2018, 17.32 Uhr