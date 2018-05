Mannheim. (pol/rl) Am Montagvormittag kam es in der Neckarstadt zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 8.30 Uhr überquerten zwei Fußgängerinnen bei Rot die Straße "Am Messplatz" in Richtung "Alter Messplatz". Der 49-jährige Fahrer eines Sprinters musste deshalb abbremsen, worauf ein 43-jähriger Alfa Romeo-Fahrer auffuhr.

Der 49-Jährige und sein 28-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die beiden schwarz gekleideten Fußgängerinnen gingen weiter, ohne sich als Unfallbeteiligte zur Verfügung zu stellen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu den beiden Frauen geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Mannheim unter der 0621/174-4045 in Verbindung zu setzen.