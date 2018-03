Mannheim. (pol/van) Im Stadtteil Friedrichsfeld hat es am Mittwochabend gekracht. Ein 48-jähriger BMW-Fahrer war kurz nach 18 Uhr auf der Friedrichsfelder Straße unterwegs gewesen, als er in Höhe des Saarburger Rings mitten auf der Fahrbahn wendete und dabei mit einem entgegenkommenden 41-jährigen BMW-Fahrer kollidierte.

Dessen Auto wurde an der gesamten linken Fahrzeugseite so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Allerdings entstand Sachschaden in Höhe von über 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für kurze Zeit einseitig gesperrt.