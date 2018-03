Mannheim. (pol/mare) Am Freitagabend gegen 22.25 Uhr hat ein 19-jähriger Fußgänger in Mannheim-Neckarau die Maxstraße in Höhe des Anwesens Nummer 5 überqueren wollen. Hierbei wurde er von einem Auto erfasst, wie die Polizei mitteilt.

Der 19-Jährige wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert, wo er verletzt liegen blieb. Im Krankenhaus wurden nur Prellungen diagnostiziert. Der Fahrer des Pkw hielt kurz an und fuhr dann - ohne sich um den Verletzten zu kümmern - in Richtung Waldhornstraße davon.

Bei dem Auto soll es sich um einen weißen VW-Polo mit HP-Kennzeichen gehandelt haben. Möglicherweise ist die Frontscheibe des Fahrzeugs beschädigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau entgegen, Telefon 06 21 / 83 39 70.