Am Mittwochmorgen kippte auf der Friesenheimer Insel der Anhänger eines Traktors um und die Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Ein 25-Jähriger war kurz vor neun Uhr mit einem Traktor, an dem zwei Anhänger angekoppelt waren, auf der Diffenéstraße von Sandhofen in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf den Anhängern hatte er Getreide geladen. Am Ende der Altrheinbrücke, in Höhe der Einmündung zur Otto-Hahn-Straße kippte in einer Rechtskurve der vordere Anhänger aus derzeit unklarer Ursache um und das geladene Getreide wurde auf der Fahrbahn verteilt. Der Traktor-Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Reinigung der Fahrbahn dauerte bis ca. 12 Uhr an. Bis dahin blieb die stadteinwärts führende Fahrbahn komplett gesperrt. Durch Polizeikräfte wurde der Verkehr um die Unfallstelle herumgeleitet. Es ergaben sich vorübergehende Vekehrsbeeinträchtigungen in beiden Richtungen.