Mannheim-Oststadt. (pol/rl) Mehrere Diebstähle und Versuche gab es am Mittwoch zwischen 11 und 15.45 Uhr in der Oststadt. Um 11 Uhr war eine 55-jährige Radfahrerin in der Kleinfeldstraße unterwegs, als ihr ein junger Mann die Handtasche aus dem Fahrradkorb klaute. In der Tasche befanden sich ein Schlüsselbund und etwa 700 Euro teures Smartphone.

Der Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Er hat eine normale Statur, dunklen Teint, war dunkel gekleidet, hatte eine dunkle Baseballmütze auf und war auf einem dunklen Fahrrad unterwegs.

Um 12.10 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie vier Jugendliche am Hans-Reschke-Ufer versuchten, Taschen aus den Fahrradkörben vorbeifahrender Radfahrerinnen zu klauen. Der Zeuge konnte einen der Jugendlichen kurz festhalten. Der riss sich jedoch los, woraufhin alle vier Jugendlichen flüchteten.

Die vier Jugendlichen waren zwischen 13 und 15 Jahre alt, etwa 1,50 bis 1,70 Meter groß und hatten "orientalisches Aussehen". Einer der Täter trug eine schwarz-gelben Sportjacke.

Die dritte Tat ereignete sich um 15.45 Uhr in der Leibnizstraße. Hier wurde einer 76-Jährigen eine Stofftasche aus dem Fahrradkorb gestohlen. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor.

Die Fahndungen nach den Dieben verliefen allesamt ohne Erfolg. Die Polizei erhofft sich nun Zeugenhinweise unter der 0621/174-3310 an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt.