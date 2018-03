Mannheim. (pol/gun) In der Nacht auf Dienstag ist in einem Imbiss in der Mannheimer Waldstraße eingebrochen worden. Wie die Polizei schreibt, brachen Unbekannte zwischen 23.30 Uhr und den frühen Morgenstunden einen Geldspielautomaten auf, nachdem sie zuvor die Eingangstür des Lokals aufgehebelt hatten.

Aus dem Gerät fehlt Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Beamten sind nun auf der Suche nach Zeugen des Einbruchs. Hinweise nimmt das Revier Mannheim-Sandhofen unter Telefon 0621/777690 entgegen.