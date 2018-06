Mannheim. (pol/mare) In der Nacht zum Mittwoch drang ein Unbekannter auf einem Baustellengelände in der Straße Neues Leben/Ecke Korbangel in einen Neubau ein. Laut Polizei randalierte er im Inneren.

Der Unbekannte trat mit brachialer Gewalt die Eingangstür des Reihenhauses ein und zerstörte drinnen die Einbauküche. Anschließend begab er sich ins Obergeschoss und beschädigte dort noch einen Wandspiegel.

Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 5000 Euro geschätzt. Als Tatzeit kommt Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, in Betracht.

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Käfertal suchen nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0621/718490 zu melden.