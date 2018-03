Mannheim. (pol/gun) Ein Streit in der Innenstadt eskalierte am Dienstagabend so weit, dass ein Radfahrer Pfefferspray gegen einen 52-jährigen Straßenbahn-Fahrer einsetzte.

Zuvor hatte der Radfahrer an der Einfahrt zur Haltestelle Hauptbahnhof offenbar die Vorfahrt der Straßenbahn missachtet. Die beiden Männer waren daraufhin in Streit geraten, bei dem der Radfahrer ein Pfefferspray zückte und den 52-jährigen Straßenbahn-Fahrer damit angriff. Der Straßenbahnfahrer konnte jedoch noch rechtzeitig das Fenster der Fahrerkabine schließen und blieb dadurch unverletzt. Danach flüchtete der bislang unbekannte Radfahrer in Richtung der L-Quadrate.

Der Bahnfahrer beschrieb den Radfahrer als etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er sei unrasiert mit dunklen Bartstoppeln gewesen und habe eine grüne Jacke sowie eine schwarze Mütze getragen.

Zeugen werden gebeten sich beim Revier Oststadt unter der 0621/174-3310 zu melden.