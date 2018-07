Mannheim. (pol/mare) Unfälle, Einbruch, Dioebstahl: Die Mannheimer Polizei hat am Wochenende einiges zu tun gehabt. Ein Überblick über die aktuellen Polizeiberichte.

Schwere Verletzungen zog sich eine 79-jährige Radfahrerin bei einem Unfall am Sonntagmorgen an der Kreuzung Rohrlachstraße/Auf dem Kegel zu. Nach den bisherigen Ermittlungen bog die Seniorin als Linksabbiegerin im Gegenverkehr ab, ohne ausreichend auf eine Citroen-Fahrerin zu achten. Es kam daher im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, wobei die Dame stürzte und sich schwer verletzte.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert und auch stationär aufgenommen. An Auto und Fahrrad entstand Schaden von über 1000 Euro. Zeugentelefon: 0621/1744045.

Zwsichen Donnerstag und Sonntag stahlen ein oder mehrere bislang Täter ein rotes Oldtimer Cabriolet der Marke Austin Rover, Sprite MK1, Baujahr 1958. Der Oldtimer stand in einer Garage im Eislebener Weg auf der Vogelstang und hatte einen Wert von über 30.000 Euro.

Die Polizei sucht Zugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, Hinweise auf den oder die Täter machen können oder gar Hinweise zum dem derzeitigem Abstellort des Fahrzeugs geben können. Zeugentelefon: 0621/1744444.

Am Sonntagabend brach ein bislang Unbekannter in ein Einfamilienhaus "Im Morchhof" ein. Der Täter warf mit einem unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Haus. Mehrere Schränke und Schubladen wurden durchsucht. Dabei stieß der Täter auf einen Tresor, den er samt Inhalt mitgehen ließ. In dem Safe befanden sich goldene Schmuckstücke und Bargeld.

Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Als Tatzeit kommt 18 bis 22.45 Uhr in Frage. Zeugentelefon: 0621/833970.

Ein 85-jähriger Audi-Fahrer war am Sonntag gegen 8.45 Uhr in der Mosbacher Straße von der Fahrbahn abgekommen und hatte infolgedessen zwei geparkte Autos gerammt. Der Mann verlor aufgrund von Unachtsamkeit die Kontrolle über seinen Audi, prallte am Fahrbahnrand gegen einen Seat und einen VW und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Auto des 85-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.