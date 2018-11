Mannheim. (pol/rl) Ein 18-jähriger Ford-Fahrer hatte sich am Sonntagmittag leider zu genau auf die Ansage seines Navis verlassen, was dazu führte, dass er sich verfuhr und letztendlich auf einer Leitplanke stecken blieb.

Der 18-Jährige war in der Gorxheimer Straße unterwegs und wollte auf die Bundesstraße B 38 in Richtung Weinheim auffahren. Doch als er sich bereits auf der Auffahrt befand, bemerkte er, dass ihn das Navi in eine falsche Richtung leitete. Er setzte daraufhin sein Auto zurück, fuhr dabei mitten auf die linke Leitplanke und fuhr sich dort fest.

Ein Schlepper kam vor Ort um den Ford zu bergen. Derzeit ist nicht bekannt, ob das Auto beschädigt wurde. An der Leitplanke entstand kein Sachschaden.