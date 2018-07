Mannheim-Gartenstadt. (pol/rl) Zu einer Schlägerei in der Freyastraße wegen eines kurzzeitig auf der Fahrbahn abgestellten Autos kam es am frühen Sonntagmorgen. Ein 27-Jähriger und seine 20-jährige Begleiterin trafen kurz nach 1 Uhr mit ihrem Auto vor einem Anwesen in der Freyastraße ein. Da kein Parkplatz frei war, stellten sie den Wagen auf der Fahrbahn ab und gingen ins Haus.

Als sie zurückkamen, wurden sie von zwei Männern im Alter von 19 und 49 Jahren beschimpft, die sich über das abgestellt Auto ärgerten. Im Verlauf des Streits schlug der 49-Jährige dem 27-Jährigen mehrfach gegen die Brust. Auch der 19-Jährige schlug den 27-Jährigen, beleidigte seine 20-jährige Begleiterin und schlug mit dem Ellenbogen nach ihr.

Als der 49-Jährige den Fahrer dann mit beiden Händen am Hals packte, schlug der 27-Jährige mit aller Kraft zurück. Der 49-Jährige stürzte daraufhin und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf.

Er erlitt eine Platzwunde am Kopf, mehrere Hämatome und wurde anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen die drei Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.