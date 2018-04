Mannheim. (pol/van) Ein Straßenbahnfahrer verständigte am Dienstagmorgen kurz vor 2 Uhr die Polizei, nachdem ein alkoholisierter Mann am OEG Bahnhof in der Birkenauer Straße an einer Straßenbahn der Linie 5 die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen hatte.

Wie die Beamten berichten, sprach der Fahrer den Vandalen auf die Tat an, woraufhin dieser ihm mehrfach ins Gesicht sowie gegen dessen Oberkörper spuckte. Als die verständigte Polizei dann vor Ort eintraf, beleidigte der 25-Jährige sie.

Der stark alkoholisierte Mann musste die Beamten mit zum Polizeirevier begleiten. Bei einem Alkoholtest pustete er über 2,8 Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen und nach einigen Stunden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der 25-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und wegen Beleidigung rechnen. An der Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von über 500 Euro.