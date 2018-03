Mannheim. (pol/gun) Am Dienstagvormittag wurde im Jungbusch ein 18-Jähriger nach einem Fahrraddiebstahl festgenommen. Ein Zeuge meldete der Polizei kurz nach 10 Uhr, dass auf einem Spielplatz in der Neckarvorlandstraße ein junger Mann am Schloss eines Fahrrads herumhantiere.

Bei der Fahndung entdeckten die Beamten den Verdächtigen am Luisenring in Höhe der Seilerstraße und nahmen ihn fest. Das Fahrrad soll er zuvor am MVV-Parkdeck am Neckarufer zurückgelassen haben.

Bei einer Überprüfung fand sich dort noch ein weiteres als vermisst gemeldetes Fahrrad. Der 18-Jährige wurde zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht, wo die Polizei feststellte, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl bestand. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Gegen den jungen Mann wird nun wegen Fahrraddiebstahls ermittelt. Zudem soll er noch für weitere Fahrraddiebstähle infrage kommen.