Mannheim. (pol/gun) Nach dem Fund einer Babyleiche im Pfingstbergweiher am 12. Januar will die Polizei nun mithilfe einer DNA-Reihenanalyse Licht ins Dunkel bringen. Um die Ermittlungen voranzubringen, verschickten die Beamten nach eigenen Angaben bereits 900 Briefe mit entsprechenden Aufforderungen an Frauen im Alter zwischen 14 und 35 Jahren aus den Stadtteilen Pfingstberg, Casterfeld, Mallau und Hochstätt.

Die Proben sollen am 10. und 11. März entnommen werden. Die zuständige SOKO "Renatus" ist allerdings auf die freiwillige Teilnahme der Angeschriebenen angewiesen. Bereits am 23. Februar hatten die Ermittler in einer Videobotschaft eindringlich um Zeugenhinweise gebeten. Der Clip ist auf der Facebookseite der Polizei Mannheim zu sehen.