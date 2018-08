Mannheim. (pol/mare) In der Nacht auf Mittwoch kam es in der Kalthorststraße und der Fahrgasse zu mehreren Straftaten. Das berichtet die Polizei.

Neben zwei Sachbeschädigungen an einem Mercedes und einem Pritschenwagen, welche bislang unbekannte Täter in der Fahrgasse auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage mit Graffiti besprühten, hat die Polizei drei Einbrüche zu verzeichnen.

In der Kalthorststraße drangen Unbekannte auf dem Gelände eines Vereinsheims in zwei Lagerräume ein, machten sich dort an mehreren Getränkeautomaten und Kassen zu schaffen und stahlen aus diesen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Weiterhin wurde an dem Vereinsheim die Scheibe einer Zugangstür eingeworfen.

In derselben Zeit wurde nur einige Meter entfernt in einer Gartenanlage ein Gartenhaus aufgebrochen. Gestohlen wurde aus der Gartenhütte nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts.

Auch in der Fahrgasse verschafften sich Unbekannte mit brachialer Gewalt Zutritt zu einer Gaststätte. Über die Eingangstür drangen sie ein und ließen aus dem Lokal eine Spardose mit einem unbekannten Bargeldbetrag mitgehen.

Ob für alle Taten der oder dieselben Täter in Frage kommen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Telefon 0621/777690 zu melden.