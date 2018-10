Meckesheim. (pol/kau) Am Dienstag gegen 9.15 Uhr hörte eine 22-jährige Mieterin in einem Mehrfamilienhaus in der Zuzenhäuser Straße einen Brandmelder, berichtet die Polizei. Außerdem winselte ihr Hund. Als sie in den ersten Stock zur Wohnung ihrer Nachbarin ging, bemerkte sie Rauchgeruch und verständigte die Feuerwehr.

In der Mietwohnung einer 26-Jährigen stand ein Sandwich-Maker auf einer eingeschaltenen Herdplatte und hatte begonnen zu kokeln. Dabei wurden Küchenmöbel beschädigt. Die 26-Jährige befand sich nicht in der Wohnung.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Die Ermittlungen des Polizeiposten Meckesheim wegen fahrlässiger Brandstiftung dauern an.