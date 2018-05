Mannheim/Heidelberg. (pol/fjm) Eine falsche Beamtin der Landespolizei ist am Donnerstagabend, zwischen 21.15 und 23.25 Uhr, bei sechs Mannheimer Bürgern mit betrügerischen Anrufen gescheitert.

Die Betrügerin gab jeweils vor, dass eine Einbrecherbande festgenommen worden sei und man dabei auf einer Liste die Kontaktdaten der Geschädigten gefunden habe. Dann versuchte sie in Informationen zu möglichen Besitz- und Vermögensverhältnissen zu gelangen. Doch alle Angerufenen ließen sich nicht auf ein weiteres Gespräch ein. Laut deren Aussage dürfte die Unbekannte etwa 40 Jahre alt sein.

Auch zwei Heidelberger Bürger im Alter von 71 und 73 Jahren, erhielten am Donnerstagabend, kurz vor 20 Uhr, Anrufe eines vermeintlichen Polizeibeamten. Während sich die 71-Jährige von dem Betrüger nicht in ein Gespräch verwickeln ließ und das Telefonat sofort beendete, benutzte der Unbekannte gegenüber dem 73-Jährigen die gleiche Masche wie die Anruferin in Mannheim. Doch auch der Heidelberger beendete umgehend das Telefonat.

Die Ermittlungsgruppe "Cash-Down" hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die ähnliche Anrufe erhalten haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.