Mannheim. (pol/gun) Eine dreiste Taschendiebin hat am Donnerstag in der Mannheimer Innenstadt einem beinamputierten Rollstuhlfahrer über 200 Euro abgenommen. Der Mann hatte das Geld laut Polizeibericht gerade an einem nahen Automaten abgehoben, als die Frau ihn im Quadrat P7 anbettelte. Dabei soll sie ihm ein Buch und eine Fotografie unter die Nase gehalten haben. In einem günstigen Moment habe die Frau ihrem Opfer in die Brusttasche gelangt und sich die Geldscheine geschnappt.

Eine Passantin soll die Frau noch kurz festgehalten haben, letztlich sei ihr aber mit der Beute die Flucht gelungen. Zeugen beschreiben die Diebin als etwa 25 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlank. Sie habe schulterlanges, schwarzes Haar und sei mit einem schwarzen Parka und schwarzen Stoffhosen bekleidet gewesen. Hinweise auf die Täterin nimmt die Polizei unter Telefon 0621/1743310 entgegen.

Die Beamten weisen außerdem dringend darauf hin Taschen und Wertsachen nie unbeaufsichtigt zu lassen. Handtaschen sollten immer fest unter dem Arm mit den Trageriemen um den Körper getragen werden. Außerdem ist es ratsam zu Fremden stets Sicherheitsabstand zu halten und keinen Körperkontakt zuzulassen.

Viele Diebe spähten ihre Opfer schon beim Geldabheben oder an Supermarktkassen aus, sodass Bankkunden am Automaten auf verdächtige Personen achten sollten. Im Fall von geklauten EC- oder Kreditkarten seien diese natürlich sofort zu sperren.