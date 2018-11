Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat im Mannheimer Hauptbahnhof am Dienstag einen Mann aufgegriffen, gegen den ein Haftbefehl bestand. Wie die Beamten mitteilen, war der Asylantrag des 26-jährigen Marokkaners abgelehnt worden. Er wird nun abgeschoben.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hatte den Mann zur Festnahme ausgeschrieben, da er abgeschoben werden sollte. Bei einer Personenkontrolle kam das ans Tageslicht, weswegen der 26-Jährige in Gewahrsam genommen wurde. Das Regierungspräsidium beantragte dann Haft beim Amtsgericht Mannheim, ihn bis zur Abschiebung zu inhaftieren.

Denn der Aufforderung zur freiwilligen Ausreise war der 26-Jährige zuvor nicht nachgekommen und untergetaucht. Der Mann wurde nun am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt und in eine Abschiebehafteinrichtung eingeliefert. Von dort aus soll er in sein Heimatland abgeschoben werden.