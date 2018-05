Mannheim. (pol/fjm) Bei zwei Fahrradunfällen sind am Mittwoch- und Donnerstagmorgen ein 52-Jähriger in der Neckarstadt und eine 50-Jährige in der Oststadt verletzt worden.

Den 52 Jahre alten Radler hatte eine 54-jährige Frau am Mittwoch um kurz vor 8 Uhr übersehen, als sie mit ihrem Audi aus der Friedrich-Ebert-Straße nach rechts in die Mainstraße abbog. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß über die Motorhaube geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Laut Polizeiangaben erlitt er dabei Verletzungen an der Wirbelsäule, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am frühen Donnerstagmorgen stürzte eine 50 Jahre alte Fahrradfahrerin vermutlich in der Augustaanlage in Höhe der Haltestelle "Am Friedrichsplatz". Passanten fanden sie dort halb aufgerichtet auf der Straße liegend und verständigten Polizei und Rettungsdienst. Das Fahrrad befand sich neben der Frau auf dem Gehweg.

Die 50-Jährige hatte Verletzungen an den Händen und im Gesicht. Sie wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von fast zwei Promille.