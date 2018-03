Mannheim. (pol/gun) Ein 18-Jähriger hat am Dienstagvormittag in der Sonderburger Straße einen Auffahrunfall verursacht. Die Polizei geht davon aus, dass der junge Mann aus Unaufmerksamkeit mit seinem VW Up auf einen vor ihm haltenden Mercedes krachte.

Durch den Aufprall zog sich der Verursacher mehrere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Auch seine Mitfahrerin wurde leicht verletzt, der Mercedes-Fahrer überstand den Unfall unbeschadet.

Insgesamt entstand an beiden Autos Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Der nicht mehr fahrtüchtige VW musste abgeschleppt werden. Außerdem rückte eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung an, nachdem Bremsflüssigkeit auf die Straße gelaufen war.