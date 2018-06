Mannheim. (pol/jeu) Zwei Mal kam es am Donnerstagvormittag in Mannheim zu Unfällen, die durch unachtsame Autofahrer verursacht wurden.

Um kurz nach acht Uhr stieß im Kreuzungsbereich Luisen-/ Germania-Straße ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer mit einer 45-jährigen Kia-Fahrerin zusammen. Laut Polizeibericht hatte der junge Mann der Frau die Vorfahrt genommen.

Der Kia wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die 45-Jährige klagte über Verletzungen, verzichtete jedoch auf ärztliche Versorgung vor Ort.

Um etwa 12 Uhr kam an der Straßeneinmündung in den Quadraten C6/D7 zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Mercedes. Die Polizei berichtet, der BMW-Fahrer habe die rote Ampel nicht beachtet und so den Unfall verursacht.

Beide Autos mussten nach der Kollision abgeschleppt werden. Die Straße war durch ausgelaufene Betriebsstoffe verunreinigt, so dass eine Spezialfirma diese reinigen musste.Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallverlaufs sucht die Polizei unter der Rufnummer 0621/12580 nach weiteren Zeugen .