Mannheim. (pol/strö) Eine 84-jährige Frau wurde am Dienstag gegen 14.45 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Schwetzinger Straße Opfer eines Trickdiebstahls. Dies teilte die Polizei mit. Als die ältere Dame vor einem Kühlregal stand, wurde sie von einer bislang unbekannten weiblichen Person und einem der beiden Tatverdächtigen bedrängt. Zeitgleich soll der zweite Tatverdächtige den Geldbeutel der Geschädigten, den sie in ihrer Handtasche im Einkaufswagen hinter sich verstaut hatte, entwendet haben. Die weibliche Person sei danach mit dem Geldbeutel geflüchtet. Nachdem sie das Bargeld in Höhe von rund 375 Euro entnommen hatte, soll sie den leeren Geldbeutel im Bereich des Parkplatzes zurückgelassen haben.

Da eine Mitarbeiterin des Marktes auf das verdächtige Trio aufmerksam wurde, verständigte sie weitere Mitarbeiter, die dann die Verfolgung aufnahmen und die beiden männlichen Tatverdächtigen noch auf dem Parkplatz festnehmen konnten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt nahmen den 54-jährigen und den 23-jährigen Rumänen mit zur Dienststelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden sie am Mittwoch dem Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim gegen beide einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlich begangenen gewerbsmäßigen Diebstahls bei vorliegender Fluchtgefahr. Anschließend wurden sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Mannheim-Oststadt dauern an.