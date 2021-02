Mannheim. (pol/lyd) Gleich zwei Mal wurde die Polizei am Wochenende zu verdächtigen Gegenständen gerufen. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Samstagnachmittag ein zurückgelassener Koffer am Wasserturm gefunden. Am Sonntag wurde die Bismarckstraße wegen eines Rucksacks gesperrt.

Der Fund des Koffers löste am Samstag gegen 15.13 Uhr einen größeren Einsatz aus. Da der Fundort des Koffers eher ungewöhnlich war, wurde dieser weiträumig abgesperrt.

Noch während die ersten Maßnahmen der Polizei liefen, meldete sich ein ausländischer Mitbürger und gab an, dass es sich um seinen Koffer handeln würde und er diesen vergessen habe.

Nach weiteren Abklärungen durfte der Mann seinen leeren Koffer wieder an sich nehmen. Die Absperrungen rund um den Wasserturm konnten gegen 16.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Verdächtiger Rucksack in der Bismarckstraße

Am Sonntagvormittag kam es aufgrund eines verdächtigen Rucksacks in der Bismarckstraße in Höhe von L6 - im unmittelbaren Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim - zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Nach Untersuchung durch den Entschärferdienst des LKA konnten die Absperrmaßnahmen entlang der Bismarckstraße aufgehoben werden. Der Inhalt des Rucksacks bestand aus Altglas. Ermittlungen zum Eigentümer, der den Rucksack dort abgestellt hat, werden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt.