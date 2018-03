Mannheim. (pol/run) Am Dienstag gegen 01.30 Uhr zündeten unbekannte Täter in der Rheinpromenade auf dem Lindenhof, in einem dortigen Sitzcaree einen Akazienbaum an. Der brennende Baum wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Der Brandschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung nach den Brandlegern wurden mehrere Personen kontrolliert, ein konkreter Tatverdacht ergab sich jedoch nicht. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern an.