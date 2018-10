Mannheim-Käfertal. (pol/kau) Aus noch unbekannten Gründen hat ein Papiercontainer in der Mannheimer Straße gebrannt, meldet die Polizei. Kurz vor 17 Uhr entdeckte ein Zeuge beim Vorbeifahren das Feuer, das in einem Container in der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses in Höhe der Nummer 33 wütete. Er schob den Müllcontainer auf die Fahrbahn und verhinderte damit ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus.

Die alarmierte Feuerwehr und löschte das Feuer. Durch das beherzte Eingreifen des Zeugens gab es glücklicherweise weder Verletzte noch Sachschaden am Gebäude.

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Käfertal suchen nun weitere Zeugen, die vor Ort verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der 0621/71849-0 zu melden.